США допускають одночасні атаки Китаю і Росії у майбутньому глобальному конфлікті

Посол США при НАТО Меттью Вітакер припустив, що у разі майбутнього глобального конфлікту дії Китаю в Тихоокеанському регіоні можуть відбуватися одночасно з діями Росії в Європі, зокрема спрямованими на блокування присутності США.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив під час публічного заходу у США стосовно майбутнього НАТО.

Під час публічної розмови, що відбулася за участю генсека НАТО, Марк Рютте сказав, що у США і НАТО є спільне бачення того, що якщо Китай почне агресивні дії у Тихоокеанському регіоні, то "китайці спочатку змусять росіян, Владіміра Путіна, зайняти нас у Європі".

Метью Вітакер погодився з такою оцінкою.

"Кроки Китаю в Тихоокеанському регіоні передуватимуть або відбуватимуться одночасно з кроками Росії, скажімо, в Європі, спрямованими на те, щоб заблокувати присутність США в Європі", – заявив він.

При цьому він зазначив, що першим пострілом у будь-якому майбутньому глобальному конфлікті стане не вторгнення військ кордон. "Це будуть атаки на інфраструктуру та, скажімо, на технологічні об’єкти, а також дедалі більш витончена гібридна війна. Тому ми маємо переконатися, що готові й до цього, адже все це нам доведеться робити одночасно", – сказав Вітакер.

Нагадаємо, у січні Пентагон опублікував нову стратегію національної оборони, в якій сказано, що збройні сили США зосереджені на захисті батьківщини та Індо-Тихоокеанського регіону,

Водночас США здійснюють перегляд своєї військової присутності в Європі. За даними медіа, США можуть вивести з Європи близько третини контингенту або навіть більше.

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