Посол США при НАТО: Европа – четвертая в списке наших приоритетов

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что в соответствии со стратегией национальной безопасности и обороны Соединенных Штатов Европа занимает лишь четвертое место в списке американских национальных приоритетов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил во время публичного мероприятия в США, посвященного будущему НАТО.

Уитакер отметил, что США играют ведущую роль в НАТО и выделяют соответствующие средства. Однако он призвал союзников обратить внимание на стратегию национальной безопасности и обороны США.

"Это фундаментальные документы, определяющие нашу философию. И на данный момент эта философия заключается в том, что на первом месте для нас – это, как вы знаете, наша родина. На втором – наше собственное полушарие, Западное полушарие. На третьем – Тихоокеанский регион, а на четвертом – Европа", – сказал Уитакер.

Он подчеркнул: хотя нынешняя администрация решила расставить приоритеты в своей работе именно таким образом, это не означает, что США отказываются от Европы.

"Мы просто просим европейцев, поскольку мы, как вы знаете, не отступаем, чтобы они сделали шаг вперед, догнали нас и встретились с нами там, где нам всем нужно быть", – сказал он, имея в виду размер расходов на оборону европейских союзников.

Уитакер также предположил, что в случае будущего глобального конфликта действия Китая в Тихоокеанском регионе могут происходить одновременно с действиями России в Европе, в частности направленными на блокирование присутствия США на европейском континенте.

Как известно, в настоящее время США пересматривают своё военное присутствие в Европе. По данным СМИ, США могут вывести из Европы около трети контингента или даже больше.

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