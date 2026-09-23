Переможниця виборів у Швеції розкрила свої пріоритети у зовнішній політиці

Лідерка шведських соціал-демократів Магдалена Андерссон, чий лівоцентристський блок здобув незначну перевагу на парламентських виборах, розповіла про пріоритети свого майбутнього уряду у зовнішній політиці.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю Politico.

Андерссон, яка має намір вдруге очолити шведський уряд, заявила, що прагне використати свій мандат для зміцнення позицій Європи в нестабільному світі.

"У світі, в якому ми живемо сьогодні, нам потрібен сильний Європейський Союз. З огляду на те, що Росія досі веде війну в Україні, ми маємо непередбачувані Сполучені Штати, а також Китай, який намагається вийти на перший план, – нам дійсно потрібно, щоб Європейський Союз був сильним", – наголосила лідерка соціал-демократів.

Для цього Андерссон пропонує реформувати процес ухвалення рішень в ЄС, зокрема шляхом скасування права вето в питаннях зовнішньої та безпекової політики.

"Головне питання для забезпечення ЄС сильного голосу полягає в тому, чи можуть 27 лідерів блоку справді домовитися про щось, коли вони сідають за стіл переговорів. Мати сильну Європу – досягати одностайності, наскільки це важливо для нашої сили – я вважаю, що це є ключовим", – зазначила вона.

Андерссон перебувала на посаді прем’єрки на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році й пам’ятає складну динаміку під час обговорень санкцій проти РФ, коли колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан перешкоджав досягненню одностайних рішень.

"Я вважаю, що у питаннях зовнішньої політики має діяти правило кваліфікованої більшості", – сказала вона, додавши, що коли Україна та інші країни приєднаються до ЄС, "так чи інакше відбудуться зміни, і тоді, на мою думку, це має стати одним із питань, що обговорюватимуться на той момент".

Окрім того, Андерссон виступає за конфіскацію заморожених російських активів та використання їх для фінансування потреб України.

На запитання щодо опору Бельгії, де зосереджено найбільше заморожених російських активів, через юридичні ризики такого кроку, вона відповіла: "Тоді вирішуйте юридичні питання".

Глава Соціал-демократичної партії Швеції також підтримує зусилля з налагодження тісніших зв’язків між Канадою та ЄС і хоче, щоб Європа взяла приклад з канадського прем’єра Марка Карні та проявила твердість у ставленні до американського президента Дональда Трампа.

"Ми повинні відстоювати інтереси Європи. Я вважаю, що це хороший спосіб поводитися з такими політиками, як Трамп", – зазначила вона.

Також Андерссон виступає за те, щоб Європа дивилася за межі своїх кордонів у пошуках союзників – таких як Японія, Австралія, Канада та Велика Британія.

"Я хочу, щоб мій уряд був активним на світовій арені. Швеція повернулася", – сказала вона.

Як повідомлялося, за результатами парламентських виборів у Швеції 13 вересня чотири лівоцентристські партії домоглися мінімальної більшості – 176 із 349 місць.

Лідерці шведських соціал-демократів Магдалені Андерссон було запропоновано очолити переговори про формування нового уряду.

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