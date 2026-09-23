Победительница выборов в Швеции раскрыла свои приоритеты во внешней политике

Лидер шведских социал-демократов Магдалена Андерссон, чей левоцентристский блок получил незначительное преимущество на парламентских выборах, рассказала о приоритетах своего будущего правительства во внешней политике.

Как пишет "Европейская правда", об этом она рассказала в интервью Politico.

Андерссон, которая намерена во второй раз возглавить шведское правительство, заявила, что стремится использовать свой мандат для укрепления позиций Европы в нестабильном мире.

"В мире, в котором мы живем сегодня, нам нужен сильный Европейский Союз. Учитывая, что Россия до сих пор ведет войну в Украине, у нас есть непредсказуемые Соединенные Штаты, а также Китай, который пытается выйти на первый план, – нам действительно нужно, чтобы Европейский Союз был сильным", – подчеркнула лидер социал-демократов.

Для этого Андерссон предлагает реформировать процесс принятия решений в ЕС, в частности путем отмены права вето в вопросах внешней политики и политики безопасности.

"Главный вопрос для обеспечения ЕС сильного голоса заключается в том, могут ли 27 лидеров блока действительно договориться о чем-то, когда они садятся за стол переговоров. Иметь сильную Европу – достигать единодушия, насколько это важно для нашей силы – я считаю, что это является ключевым", – отметила она.

Андерссон занимала пост премьер-министра в начале полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году и помнит сложную динамику во время обсуждений санкций против РФ, когда бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан препятствовал принятию единогласных решений.

"Я считаю, что в вопросах внешней политики должно действовать правило квалифицированного большинства", – сказала она, добавив, что когда Украина и другие страны вступят в ЕС, "так или иначе произойдут изменения, и тогда, на мой взгляд, это должно стать одним из вопросов, которые будут обсуждаться в тот момент".

Кроме того, Андерссон выступает за конфискацию замороженных российских активов и использование их для финансирования нужд Украины.

На вопрос о сопротивлении Бельгии, где сосредоточено наибольшее количество замороженных российских активов, из-за юридических рисков такого шага, она ответила: "Тогда решайте юридические вопросы".

Глава Социал-демократической партии Швеции также поддерживает усилия по налаживанию более тесных связей между Канадой и ЕС и хочет, чтобы Европа взяла пример с канадского премьера Марка Карни и проявила твердость в отношении американского президента Дональда Трампа.

"Мы должны отстаивать интересы Европы. Я считаю, что это хороший способ вести себя с такими политиками, как Трамп", – отметила она.

Также Андерссон выступает за то, чтобы Европа смотрела за пределы своих границ в поисках союзников – таких как Япония, Австралия, Канада и Великобритания.

"Я хочу, чтобы мое правительство было активным на мировой арене. Швеция вернулась", – сказала она.

Как сообщалось, по итогам парламентских выборов в Швеции 13 сентября четыре левоцентристские партии добились минимального большинства – 176 из 349 мест.

Лидеру шведских социал-демократов Магдалене Андерссон было предложено возглавить переговоры о формировании нового правительства.

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