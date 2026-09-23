У Франції розслідують випадки використання смарт-окулярів для таємної зйомки жінок

Французькі прокурори розпочали розслідування у справі про використання так званих смарт-окулярів для таємної зйомки жінок та оприлюднення записів в інтернеті.

Про це агентству dpa повідомили представники судових органів Парижа, пише "Європейська правда".

Як зазначено, кожному винуватцю загрожує до двох років позбавлення волі та штраф у розмірі 45 тисяч євро.

За словами прокурорів, раніше кілька жінок подали скарги щодо порушення права на недоторканність приватного життя.

Повідомляється, що жінок спеціально обирали як об’єкти зйомки та провокували на зйомку.

Прокуратура зазначила, що спостерігається тенденція до зростання не лише поширення відео, знятих за допомогою таких окулярів, а й до навмисних домагань та провокацій щодо жертв під час зйомки.

У зв’язку з цим ведеться розслідування випадків сексуального насильства під час створення таких відео, коли йдеться про сексуальні жести, вчинені без згоди жертви.

Прокурори також нещодавно перевірили, чи можна використовувати окуляри для вчинення інших злочинів – наприклад, для перехоплення даних для входу в систему, таких як PIN-коди або паролі.

Повідомляли, що кінотеатри у Британії почали забороняти або обмежувати використання смарт-окулярів із камерами, зокрема моделей Meta з функціями штучного інтелекту.

Крім того, уряд Норвегії планує посилити заходи щодо використання смарт-окулярів та аналогічних пристроїв у зв’язку з побоюваннями щодо питань конфіденційності.