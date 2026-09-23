Во Франции расследуют случаи использования смарт-очков для скрытой съемки женщин

Французские прокуроры начали расследование по делу об использовании так называемых смарт-очков для скрытой съемки женщин и публикации записей в интернете.

Об этом агентству dpa сообщили представители судебных органов Парижа, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, каждому виновнику грозит до двух лет лишения свободы и штраф в размере 45 тысяч евро.

По словам прокуроров, ранее несколько женщин подали жалобы о нарушении права на неприкосновенность частной жизни.

Сообщается, что женщин специально выбирали в качестве объектов съемки и провоцировали на съемку

Прокуратура отметила, что наблюдается тенденция к росту не только распространения видео, снятых с помощью таких очков, но и к умышленным домогательствам и провокациям в отношении жертв во время съемки.

В связи с этим ведется расследование случаев сексуального насилия при создании таких видео, когда речь идет о сексуальных жестах, совершенных без согласия жертвы.

Прокуроры также недавно проверили, можно ли использовать очки для совершения других преступлений – например, для перехвата данных для входа в систему, таких как PIN-коды или пароли.

Сообщалось, что кинотеатры в Великобритании начали запрещать или ограничивать использование смарт-очков с камерами, в частности моделей Meta с функциями искусственного интеллекта.

Кроме того, правительство Норвегии планирует усилить меры в отношении использования смарт-очков и аналогичных устройств в связи с опасениями по поводу конфиденциальности.