Норвегія має намір посилити правила використання смарт-окулярів

Уряд Норвегії планує посилити заходи щодо використання смарт-окулярів та аналогічних пристроїв у зв’язку з побоюваннями щодо питань конфіденційності

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Міністерство цифровізації Норвегії заявило, що прагне до "більш суворого регулювання" носимих технологій і закликає як державний, так і приватний сектор "розглянути можливість розробки власних керівних принципів".

"Ми бачимо, що конфіденційність людей і захист даних зазнають тиску з боку нових технологій, тому я маю намір регулювати смарт-окуляри та аналогічні пристрої суворіше, ніж сьогодні", – заявила міністерка цифровізації та державного управління Норвегії Каріанне Тунг.

За її словами, це може, наприклад, передбачати заборону таких функцій, як розпізнавання облич інших людей у громадських місцях.

Міністерка додала, що міністерство також створить "експертну групу", яка консультуватиме відомство з питань регулювання цієї технології.

Смарт-окуляри зазвичай оснащені такими функціями, як вбудовані камери, мікрофони та дисплеї з технологією доповненої реальності, що дозволяє користувачам робити фото та знімати відео або проектувати дані в поле зору.

Останніми місяцями їхнє використання викликає дедалі більше суперечок: критики висловлюють занепокоєння щодо питань конфіденційності та можливості використання окулярів для "спостереження", тоді як інші відзначають їхні переваги для людей з обмеженими можливостями, особливо для незрячих чи людей з вадами зору.

Повідомляли, що кінотеатри у Британії почали забороняти або обмежувати використання смарт-окулярів із камерами, зокрема моделей Meta з функціями штучного інтелекту.

Нещодавно основні інституції Європейського Союзу заборонили своїм співробітникам використовувати відео та зображення, створені штучним інтелектом, в офіційних повідомленнях.