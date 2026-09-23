У Британії відсторонили від посади керівника космічного командування

Керівника Космічного командування Великої Британії Джеймі Томпсона відсторонили від посади на час розслідування щодо ймовірного сексуального злочину.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Віцемаршал авіації Джеймі Томпсон очолив Космічне командування Великої Британії на початку цього року, раніше обіймаючи посаду його заступника. Він відповідає за керівництво військовими операціями Великої Британії в космосі, зокрема за моніторинг загроз та захист супутників.

Речник Командування з розслідування тяжких злочинів у сфері оборони зазначив, що член Королівських повітряних сил був затриманий "у зв’язку з повідомленнями про крадіжку та серйозний сексуальний злочин, до якого причетна доросла особа".

Розслідування справи про крадіжку завершено, і матеріали передано до Прокуратури з питань військових злочинів для прийняття рішення про висунення обвинувачення.

Розслідування щодо ймовірного тяжкого сексуального злочину триває, тому надавати додаткові коментарі було б недоречно, зазначив речник.

Військово-повітряні сили заявили, що тимчасовим призначена Даррена Вайтлі.

Космічне командування, штаб-квартира якого розташована в Бакінгемширі, об’єднує персонал та ресурси Військово-повітряних сил, Сухопутних військ та Королівського флоту.

Раніше повідомлялося, що Військово-повітряні сили Великої Британії (RAF) створюють першу в історії космічну ескадрилью, призначену для захисту британських супутників і запобіганню ворожих загроз для них.

У серпні 2024 року Британія успішно запустила в космос перший військовий супутник.