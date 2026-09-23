В Великобритании отстранили от должности главу космического командования

Глава Космического командования Великобритании Джейми Томпсон был отстранен от должности на время расследования по делу о предполагаемом сексуальном преступлении.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Вице-маршал авиации Джейми Томпсон возглавил Космическое командование Великобритании в начале этого года, ранее занимая должность его заместителя. Он отвечает за руководство военными операциями Великобритании в космосе, в частности за мониторинг угроз и защиту спутников.

Представитель Командования по расследованию тяжких преступлений в сфере обороны отметил, что член Королевских ВВС был задержан "в связи с сообщениями о краже и серьезном сексуальном преступлении, к которому причастно взрослое лицо".

Расследование дела о краже завершено, и материалы переданы в Прокуратуру по делам военных преступлений для принятия решения о предъявлении обвинения.

Расследование в отношении предполагаемого тяжкого сексуального преступления продолжается, поэтому давать дополнительные комментарии было бы неуместно, отметил представитель.

Военно-воздушные силы заявили, что временно исполняющим обязанности назначен Даррен Уайтли.

Космическое командование, штаб-квартира которого расположена в Бакингемшире, объединяет персонал и ресурсы Военно-воздушных сил, Сухопутных войск и Королевского флота.

Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы Великобритании (RAF) создают первую в истории космическую эскадрилью, предназначенную для защиты британских спутников и предотвращения враждебных угроз в их адрес.

В августе 2024 года Великобритания успешно запустила в космос первый военный спутник.