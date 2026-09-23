Навроцький обговорив з Трампом постійну присутність військ США у Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький в Нью-Йорку обговорив з президентом США Дональдом Трампом питання постійної присутності американських військових у Польщі.

Проце повідомив керівник президентського Бюро міжнародної політики Марчин Пшидач, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Пшидач відзначив, що Навроцький наперердодні взяв участь у вечері, органцізованій Трампом.

"Надзвичайно важливою подією вчорашнього дня стала участь у вечері, організованій президентом Сполучених Штатів; президент Кароль Навроцький разом із дружиною відвідав цю вечерю. Кароль Навроцький також мав безпосередню розмову з Дональдом Трампом", – сказав він.

Пшидач повідомив, що Навроцький розмовляв з Дональдом Трампом "звичайно ж, про питання постійної присутності американських військових у Польщі".

2Вони також говорили про інвестиції, оскільки є низка американських компаній, які розглядають можливість розміщення своїх інвестицій у Варшаві", – розповів він.

Нагадаємо, 3 червня польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що передав главі Пентагону офіційну пропозицію щодо створення нової постійної бази американських військ у Польщі.

Навроцький заявляв, що питання щодо створення американської бази в Польщі "вирішено", і що об’єкт матиме назву "Форт Трамп".

Глава уряду Дональд Туск висловив сподівання, що американська військова база з’явиться на території Польщі якнайшвидше.