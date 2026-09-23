Туск відреагував на заяву Навроцького про військову базу імені Трампа

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував заяву президента Кароля Навроцького про те, що потенційна постійна військова база США на польській території може отримати назву "Форт Трамп" (Fort Trump).

Як повідомляє "Європейська правда", про це Туск заявив у коментарі Polsat News.

Навроцький раніше сказав, що питання щодо створення американської бази в Польщі "вирішено" і що об’єкт матиме назву "Форт Трамп".

Коли Туска попросили прокоментувати ці висловлювання президента, він відповів: "Я не хочу брати участь у цих суперечках щодо того, хто має більші заслуги, бо це трохи несерйозно".

За його словами, створення постійної американської військової бази в Польщі – "це гігантські зусилля" та "великі гроші".

"Я радий, що в цьому питанні ми з паном президентом маємо спільні погляди: слід забезпечити якомога ширшу присутність американських військ у Польщі", – додав прем’єр.

Туск також висловив сподівання, що американська військова база з’явиться на території Польщі якнайшвидше.

"А коли це відбудеться, залежить від обох сторін. Від американців і від нас", – сказав він, додавши, що "Польща готова".

Нагадаємо, 3 червня польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що передав главі Пентагону офіційну пропозицію щодо створення нової постійної бази американських військ у Польщі.

17 вересня Трамп заявив про досягнення "значного прогресу" на шляху до створення бази армії США в Польщі.