Навроцкий обсудил с Трампом вопрос о постоянном присутствии войск США в Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий в Нью-Йорке обсудил с президентом США Дональдом Трампом вопрос о постоянном присутствии американских военных в Польше.

Об этом сообщил руководитель президентского Бюро международной политики Марчин Пшидач, передает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Пшидач отметил, что Навроцкий накануне принял участие в ужине, организованном Трампом.

"Чрезвычайно важным событием вчерашнего дня стало участие в ужине, организованном президентом Соединенных Штатов; президент Кароль Навроцкий вместе с супругой посетил этот ужин. Кароль Навроцкий также провел непосредственную беседу с Дональдом Трампом", – сказал он.

Пшидач сообщил, что Навроцкий беседовал с Дональдом Трампом "конечно же, о вопросах постоянного присутствия американских военных в Польше".

"Они также говорили об инвестициях, поскольку есть ряд американских компаний, которые рассматривают возможность размещения своих инвестиций в Варшаве", – рассказал он.

Напомним, 3 июня польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что передал главе Пентагона официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше.

Навроцкий заявлял, что вопрос о создании американской базы в Польше "решен" и что объект будет называться "Форт Трамп".

Глава правительства Дональд Туск выразил надежду, что американская военная база появится на территории Польши как можно скорее.