ЗМІ: посланець Путіна вирушив до США на переговори з представниками Трампа

Посланець лідера Кремля Кирил Дмитрієв вирушив до США на зустріч із представниками адміністрації президента США Дональда Трампа.

Про це агентству Reuters повідомили два обізнані співрозмовники, пише "Європейська правда".

За даними співрозмовників, Дмитрієв зустрінеться зі спецпредставниками Трампа Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та іншими.

Співрозмовники стверджують, що візит Дмитрієва до США відбудеться в Нью-Йорку під час сесії Генеральної Асамблеї ООН і стане продовженням зустрічі Путіна з представниками США, що відбулася в Кремлі на початку цього місяця.

Одне з джерел зазначило, що метою візиту є підтримка діалогу між Росією та США та продовження миротворчих зусиль. Також співрозмовник додав, що економічне співробітництво між Росією та США, а також енергетичні питання та мирне врегулювання ситуації в Україні будуть на порядку денному переговорів Дмитрієва в Нью-Йорку.

Зазначимо, напередодні державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що правитель РФ Владімір Путін відвідає саміт лідерів G20, який відбудеться в Маямі у грудні цього року.

Також він заявив, що досягнення енергетичного перемир’я між Росією та Україною є складним завданням, але Вашингтон спробує це зробити.

Окрім цього, 23 вересня Рубіо та глава МЗС Росії Сергєй Лавров під час зустрічі у Нью-Йорку обговорили питання російсько-української війни.