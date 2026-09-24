СМИ: посланник Путина отправился в США на переговоры с представителями Трампа

Посланник лидера Кремля Кирилл Дмитриев отправился в США на встречу с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом агентству Reuters сообщили два осведомленных собеседника, пишет "Европейская правда".

По данным собеседников, Дмитриев встретится со спецпредставителями Трампа Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и другими.

Собеседники утверждают, что визит Дмитриева в США состоится в Нью-Йорке во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН и станет продолжением встречи Путина с представителями США, состоявшейся в Кремле в начале этого месяца.

Один из источников отметил, что целью визита является поддержание диалога между Россией и США и продолжение миротворческих усилий. Также собеседник добавил, что экономическое сотрудничество между Россией и США, а также энергетические вопросы и мирное урегулирование ситуации в Украине будут на повестке дня переговоров Дмитриева в Нью-Йорке.

Отметим, накануне государственный секретарь США Марко Рубио выразил надежду, что глава РФ Владимир Путин посетит саммит лидеров G20, который состоится в Майами в декабре этого года.

Также он заявил, что достижение энергетического перемирия между Россией и Украиной является сложной задачей, но Вашингтон попробует это сделать.

Кроме того, 23 сентября Рубио и глава МИД России Сергей Лавров во время встречи в Нью-Йорке обсудили вопросы российско-украинской войны.