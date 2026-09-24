Аеропорт Берліна призупиняв роботу через безпілотник

Центральний аеропорт Берліна ввечері 23 вересня призупиняв роботу через невідомий дрон поблизу злітної смуги.

Про це Bild повідомили в пресслужбі аеропорту, передає "Європейська правда".

За даними пресслужби, інцидент стався о 20:00 на злітно-посадковій смузі аеропорту. Повітряний простір над аеропортом було закрито через фіксацію дрона.

Робота аеропорту була призупинена щонайменше на 45 хвилин. Кілька рейсів було перенаправлено до Дрездена та Лейпцига.

Речниця Федеральної поліції повідомила, що кілька людей "помітили дрон в аеропорту".

Очільниця одного з редакційних відділів Bild Таня Мей була свідком ситуації.

"Я летіла рейсом Eurowings із Кельна; рейс затримувався. Раптом підхід до аеропорту Берліна було скасовано, оскільки безпосередньо на нашому маршруті було помічено дрон. Капітан повідомив про виявлення дрона. Потім він зробив обліт і приземлився, змінивши маршрут польоту", – сказала вона.

Нагадаємо, 15 вересня за кілометр від авіабази Бундесверу розбився невідомий дрон. Наразі залишається незрозумілим, кому належить безпілотник і звідки він взявся.

Також варто зазначити, що 1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига на початку серпня та оголосила заходи у відповідь.

Читайте детально про диверсійні дрони в аеропорту Лейпцига та відповідь Берліна.