Аэропорт Берлина приостановил работу из-за беспилотника
Центральный аэропорт Берлина вечером 23 сентября приостановил работу из-за появления неизвестного дрона вблизи взлетной полосы.
Об этом Bild сообщили в пресс-службе аэропорта, передает "Европейская правда".
По данным пресс-службы, инцидент произошел в 20:00 на взлетно-посадочной полосе аэропорта. Воздушное пространство над аэропортом было закрыто из-за обнаружения дрона.
Работа аэропорта была приостановлена как минимум на 45 минут. Несколько рейсов были перенаправлены в Дрезден и Лейпциг.
Пресс-секретарь Федеральной полиции сообщила, что несколько человек "заметили дрон в аэропорту".
Руководительница одного из редакционных отделов Bild Таня Мей стала свидетельницей происшествия.
"Я летела рейсом Eurowings из Кельна; рейс задерживался. Внезапно заход на посадку в аэропорту Берлина был отменен, поскольку непосредственно на нашем маршруте был замечен дрон. Капитан сообщил об обнаружении дрона. Затем он совершил облет и приземлился, изменив маршрут полета", – сказала она.
Напомним, 15 сентября в километре от авиабазы Бундесвера разбился неизвестный дрон. Пока остается неясным, кому принадлежит беспилотник и откуда он взялся.
Также стоит отметить, что 1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа и объявила
ответные меры.Читайте подробнее о диверсионных дронах в аэропорту Лейпцига и ответе Берлина.