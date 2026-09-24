Польща знову підняла винищувачі через удари РФ по Україні

Польща вранці 24 вересня розпочала використання військової авіації у повітряному просторі через удари Росії по українських регіонах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві Оперативного командування Збройних сил Польщі.

Вранці у четвер, 24 вересня, Оперативне командування Збройних сил Польщі мобілізувало необхідні сили та засоби, що знаходяться в його розпорядженні.

Зокрема польські наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перевели в режим готовності.

Ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на убезпечення польського повітряного простору.

Нагадаємо, через постійні масові атаки РФ, аеропорти, розташовані найближче до українсько-польського кордону, призупиняють роботу. Зокрема 23 вересня аеропорти Жешува і Любліна призупинили роботу на тлі російських атак на Україну.

Раніше у Польщі оголосили про посилення охорони пунктів пропуску на кордоні з Україною через загрозу з боку Росії. Також у кількох районах на сході Польщі мешканців попереджають про перевірки сирен повітряної тривоги.