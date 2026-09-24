Польша вновь подняла истребители в связи с ударами РФ по Украине

Утром 24 сентября Польша приступила к использованию военной авиации в воздушном пространстве в связи с ударами России по украинским регионам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

Утром в четверг, 24 сентября, Оперативное командование Вооруженных сил Польши мобилизовало необходимые силы и средства, находящиеся в его распоряжении.

В частности, польские наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки переведены в режим готовности.

Эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности польского воздушного пространства.

Напомним, из-за постоянных массированных атак со стороны РФ аэропорты, расположенные ближе всего к украинско-польской границе, приостанавливают работу. В частности, 23 сентября аэропорты Жешува и Люблина приостановили работу на фоне российских атак на Украину.

Ранее в Польше объявили об усилении охраны пунктов пропуска на границе с Украиной из-за угрозы со стороны России. Также в нескольких районах на востоке Польши жителей предупреждают о проверках сирен воздушной тревоги.