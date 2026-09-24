Румыния подняла в воздух истребители из-за дронов у границы

В ночь с 23 на 24 сентября в Румынии подняли в воздух истребители из-за появления беспилотников вблизи украинско-румынской границы.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Министерства обороны Румынии.

Система радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны зафиксировала группу воздушных целей, двигавшихся по территории Украины к северу от населенного пункта Килия-Веке в Румынии.

"Два самолета F-18 Военно-воздушных и космических сил Испании, находящихся на боевом дежурстве в составе усиленной воздушной полиции, взлетели с 57-й авиабазы для мониторинга ситуации", – говорится в сообщении.

Воздушная тревога была снята в 05:44. О вторжении в воздушное пространство страны не сообщалось.

Напомним, в ночь на 24 сентября РФ совершила очередную массированную атаку на украинскую территорию. В частности, россияне нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами: по состоянию на утро известно о двух погибших и восьми раненых.

Из-за российской атаки на украинские регионы в ночь на 24 сентября свои истребители в воздух поднимала также Польша.