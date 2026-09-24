Менее половины поляков поддерживают президента Навроцкого

Впервые за несколько месяцев рейтинг президента Польши Кароля Навроцкого опустился ниже отметки 50%.

Об этом сообщает Onet со ссылкой на опрос группы IBRiS, пишет "Европейская правда".

Каролю Навроцкому в настоящее время доверяют 47,1% опрошенных. Это на 3,1 процентных пункта меньше, чем в предыдущем опросе, проведённом в августе. Президент по-прежнему остаётся лидером рейтинга, но его очень заметное преимущество за несколько месяцев почти полностью исчезло.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский занимает в опросе второе место с результатом 46,2%. Уровень доверия к министру вырос на 2,6 процентных пункта.

Среди десяти политиков с самым высоким уровнем доверия Кароль Навроцкий в сентябре является единственным, чей результат заметно снижается по сравнению с предыдущим опросом. Остальные либо набирают, либо сохраняют примерно тот же уровень.

Третье место в рейтинге занимает министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Ему доверяют 42,8% опрошенных. А вот уровень доверия к премьер-министру Дональду Туску составляет 40,7% и вырос больше всего по сравнению с предыдущими месяцами.

Второй по величине прирост, согласно опросу, – у ультраправого политика Гжегожа Брауна. Впрочем, его рейтинг составляет лишь 22,3%.

Напомним, в начале июля опрос в Польше зафиксировал рост популярности президента Кароля Навроцкого в июне – месяце, на который пришёл конфликт с Украиной и лишение президента Владимира Зеленского ордена Белого орла. Затем его поддержка начала несколько снижаться.

В свою очередь Навроцкий, согласно опросу в августе 2026 года, оказался на втором месте после президента США Дональда Трампа в рейтинге западных лидеров, к которым украинцы относятся наиболее негативно.