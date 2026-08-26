Президент США Дональд Трамп та президент Польщі Кароль Навроцький опинились у хвості рейтингу західних лідерів, яким симпатизують українці.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать дані опитування Rating Group, що було проведене 4-9 серпня.

Опитування показало, що 20% респондентів позитивно ставляться до президента Польщі Кароля Навроцького, тоді як негативно – 62%. Кількість тих, хто позитивно ставиться до Трампа, ще менша: 16%. Негативно до лідера США ставляться 77% опитаних.

Таким чином Навроцький і Трамп з-поміж західних політиків, що фігурують у рейтингу, отримали найменше симпатій серед респондентів. У той час як найгірше ставлення українці демонструють до лідерів РФ і Білорусі Владіміра Путіна (97% негативу) та Александра Лукашенка (90% негативу).

Опитування засвідчило, що рівень позитивного ставлення до президента Франції Емманюеля Макрона та турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана зріс у порівнянні з 2024 роком.

Канцлера Німеччини Фрідріха Мерца сприймають позитивніше за попередніх канцлерів Німеччини. Якщо Мерца позитивно оцінюють 64% станом на серпень 2026, то до Олафа Шольца станом на лютий 2025 позитивного ставилися 57%.

Прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра оцінюють суттєво позитивніше, ніж його попередника Віктора Орбана, у якого було 74% негативу (у Мадяра – 34%).

Нагадаємо, оприлюднене у квітні опитування показало, що серед українців знизилася довіра до гарантій безпеки і від Європи, і від США у разі повторного нападу Росії.

У березні повідомлялось, що більшість українців зберегли позитивне ставлення до Сполучених Штатів загалом, проте до американської адміністрації переважає негативне ставлення.