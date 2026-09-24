Санду заявила о взрыве дрона на территории Молдовы во время атаки РФ на Украину
Президент Молдовы Майя Санду отреагировала на российский обстрел украинских регионов, в результате которого в Молдову несколько раз залетали дроны.
Об этом она написала в социальной сети X, передает "Европейская правда".
Санду заявила, что утром 24 сентября четыре российских беспилотника нарушили воздушное пространство Молдовы, и "по крайней мере один из них взорвался на севере страны".
"Война, которую ведет Россия, ставит под угрозу всю Европу. Мы осуждаем эту войну и солидарны с Украиной", – подчеркнула президент Молдовы.
Напомним, в ночь на 24 сентября РФ совершила очередную массированную атаку на украинскую территорию. В частности, россияне нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами: по состоянию на утро известно о двух погибших и восьми раненых.
Также ночью 24 сентября в Румынии поднимали истребители в воздух из-за беспилотников недалеко от украинско-румынской границы. Позже стало известно, что в районе Сучавы в Румынии разбился дрон – местные власти приостановили занятия в школах региона.
Польша также подняла в воздух военную авиацию из-за российской атаки на Украину.