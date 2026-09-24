Лейбористы лидируют в прогнозе выборов в Британии

Если бы всеобщие выборы в Великобритании состоялись завтра, наибольшее количество мест в Палате общин получила бы Лейбористская партия, однако она не смогла бы самостоятельно сформировать большинство.

Об этом свидетельствует новое масштабное моделирование YouGov, передает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Согласно прогнозу, лейбористы получили бы 241 место, что значительно больше, чем партии прогнозировали год назад, однако меньше нынешних 403 мандатов, полученных после выборов 2024 года.

В то же время ультраправая партия Reform UK Найджела Фараджа, которая в прошлом году в аналогичном моделировании занимала первое место, на этот раз оказалась бы на третьем, а консервативная партия Кеми Баденох опередила бы её по количеству мест.

При таком сценарии парламент оказался бы "подвешенным", поскольку ни одна партия не получила бы достаточно мандатов для самостоятельного большинства.

По оценке социологов, лейбористам для формирования большинства понадобилась бы поддержка как минимум двух других политических сил.

Отдельно YouGov обращает внимание на очень незначительную разницу между тремя ведущими силами. Это означает, что даже небольшие изменения в поддержке избирателей могут существенно повлиять на распределение мандатов из-за особенностей британской мажоритарной избирательной системы.

Опрос проводился среди 14 тысяч респондентов с 23 августа по 18 сентября. YouGov применил метод, который моделирует результаты отдельно для каждого избирательного округа.

Недавно сообщалось, что поддержка британской правопопулистской партии Reform UK упала до самого низкого уровня со времени всеобщих выборов 2024 года.

Также недавние опросы показали, что доля британцев, негативно относящихся к лидеру Reform UK составляет 69%, что стало самым высоким показателем, зафиксированным в рамках мониторинга YouGov за десятилетие его проведения.