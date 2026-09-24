Прем'єр Греції: мармури Парфенона ще можна повернути за наявності політичної волі та мужності

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що угоду про повернення мармурових скульптур Парфенона ще можна укласти за умови "політичної волі".

Про це Міцотакіс написав у статті для газети The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Водночас очільник грецького уряду наголосив, що його країна не погодиться на тимчасове надання скульптур на зразок того, як Франція надавала Британському музею в тимчасове користування гобелен з Байо.

Міцотакіс зазначив, що Греція "не може погодитися на жодну домовленість, яка вимагала б від неї визнання права власності Британського музею на скульптури, або на схему, яка означала б, що ми "позичаємо" частини нашого власного пам’ятника".

Він виступив із цією заявою через кілька тижнів після того, як директор Британського музею Ніколас Куллінан повідомив газеті Financial Times, що ситуація з гобеленом з Байо могла б стати зразком для угоди. Директор зазначив, що "не існує універсального шаблону", але цей обмін є прикладом успішного міжнародного партнерства.

У своїй статті Міцотакіс зазначає, що ситуація з мармуровими скульптурами Парфенона була зовсім іншою, оскільки половина скульптур знаходиться в Афінах – і ніхто б не запропонував розрізати гобелен з Байо на дві частини.

Нагадавши, що чинний британський прем’єр Енді Бернем колись підтримував повернення мармурових скульптур, Міцотакіс заявив, що для цього потрібні "політична воля та мужність", але Греція не погодиться на нічого менше, ніж "возз’єднання" мармурових скульптур в Афінах.

Він зазначив, що це може стати "основою широкого та тривалого культурного партнерства між нашими країнами, створюючи нові можливості для виставок, наукових досліджень, консервації та обмінів між грецькими та британськими музеями", що є "нагородою".

Це відбувається на тлі спекуляцій щодо стану переговорів між Британським музеєм та урядом Греції про повернення античних пам’яток, як повідомляють ЗМІ, вони перебувають на межі зриву.

Джерела, наближені до переговорів, заперечили таку оцінку, але визнали, що в цих тривалих діалогах існує значна розбіжність, яку потрібно подолати.

Бернем, який колись заявляв, що мармурові скульптури слід повернути Греції, нещодавно зазначив, що це питання належить до компетенції Британського музею.

Мармурові скульптури Парфенона також відомі як "мармури Елгіна", названі так на честь британського аристократа лорда Елгіна, який вивіз їх з Афін понад 200 років тому.

Витесані 2 500 років тому майстром-скульптором Фідієм, ці античні пам’ятки прикрашали монументальний фриз Парфенона, перш ніж їх за дуже суперечливих обставин вивіз Елгін, який був послом Великої Британії в Османській імперії.

Це викликало культурний спір між Великою Британією, яка не дозволяє Британському музею повернути експонати зі своєї колекції, та Грецією, яка вважає ці предмети вкраденими.

Британський музей завжди виключав можливість повернення мармурових скульптур, які включають близько половини 160-метрового фризу, що прикрашав Парфенон, і наполягав на тому, що вони були придбані на законних підставах.

Формально в Британії діє закон, який забороняє Британському музею передавати мармурові статуї Парфенону назавжди назад до Греції. І британська влада раніше неодноразово підкреслювала, що не має наміру його змінювати.

На початку 2025 року повідомлялось, що Греція і Британський музей нібито наближаються до важливої угоди про возз'єднання мармурів Парфенону, а потенційне рішення очікувалось до кінця року.