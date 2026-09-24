Премьер Греции: мраморы Парфенона ещё можно вернуть при наличии политической воли и мужества

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что соглашение о возвращении мраморных скульптур Парфенона ещё можно заключить при условии "политической воли".

Об этом Мицотакис написал в статье для газеты The Guardian, сообщает "Европейская правда".

В то же время глава греческого правительства подчеркнул, что его страна не согласится на временную передачу скульптур по образцу того, как Франция предоставляла Британскому музею во временное пользование гобелен из Байе.

Мицотакис отметил, что Греция "не может согласиться ни на какую договоренность, которая требовала бы от нее признания права собственности Британского музея на скульптуры, ни на схему, которая означала бы, что мы "одалживаем" части нашего собственного памятника".

Он выступил с этим заявлением через несколько недель после того, как директор Британского музея Николас Куллинан сообщил газете Financial Times, что ситуация с гобеленом из Байо могла бы стать образцом для соглашения. Директор отметил, что "не существует универсального шаблона", но этот обмен является примером успешного международного партнерства.

В своей статье Мицотакис отмечает, что ситуация с мраморными скульптурами Парфенона была совершенно иной, поскольку половина скульптур находится в Афинах – и никто бы не предложил разрезать гобелен из Байе на две части.

Напомнив, что действующий британский премьер Энди Бернем когда-то поддерживал возвращение мраморных скульптур, Мицотакис заявил, что для этого нужны "политическая воля и мужество", но Греция не согласится ни на что меньшее, чем "воссоединение" мраморных скульптур в Афинах.

Он отметил, что это может стать "основой широкого и долгосрочного культурного партнерства между нашими странами, создавая новые возможности для выставок, научных исследований, консервации и обменов между греческими и британскими музеями", что является "наградой".

Это происходит на фоне спекуляций относительно хода переговоров между Британским музеем и правительством Греции о возвращении античных памятников; как сообщают СМИ, они находятся на грани срыва.

Источники, близкие к переговорам, опровергли такую оценку, но признали, что в этих длительных переговорах существует значительное расхождение, которое необходимо преодолеть.

Бернем, который когда-то заявлял, что мраморные скульптуры следует вернуть Греции, недавно отметил, что этот вопрос относится к компетенции Британского музея.

Мраморные скульптуры Парфенона также известны как "мраморы Элгина", названные так в честь британского аристократа лорда Элгина, который вывез их из Афин более 200 лет назад.

Высеченные 2 500 лет назад мастером-скульптором Фидием, эти античные памятники украшали монументальный фриз Парфенона, прежде чем их при весьма спорных обстоятельствах вывез Элгин, который был послом Великобритании в Османской империи.

Это вызвало культурный спор между Великобританией, которая не позволяет Британскому музею вернуть экспонаты из своей коллекции, и Грецией, которая считает эти предметы похищенными.

Британский музей всегда исключал возможность возврата мраморных скульптур, которые составляют около половины 160-метрового фриза, украшавшего Парфенон, и настаивал на том, что они были приобретены на законных основаниях.

Формально в Великобритании действует закон, запрещающий Британскому музею навсегда передавать мраморные статуи Парфенона обратно в Грецию. И британские власти ранее неоднократно подчеркивали, что не намерены его менять.

В начале 2025 года сообщалось, что Греция и Британский музей якобы приближаются к важному соглашению о возвращении мраморов Парфенона, а потенциальное решение ожидалось до конца года.