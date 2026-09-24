У Молдові сподіваються, що Росія не атакуватиме Дністровську ГЕС

У Молдові побоюються атак Росії на Дністровську ГЕС, адже це може спричинити енергетичні проблеми не лише для України.

Про це пише NewsMaker, інформує "Європейська правда".

Голова парламентської комісії з питань безпеки, депутат від партії PAS Ліліан Карп зазначив, що останнім часом польоти безпілотників стали частішими, оскільки Росія посилила атаки на енергетичну інфраструктуру України напередодні холодного сезону.

"Ми сподіваємося, що цієї ночі ціллю не була Дністровська ГЕС, оскільки це становить величезний ризик для Молдови", – сказав Карп.

Раніше, 22 вересня, парламент Молдови запровадив надзвичайний стан в енергетичному та водному секторах на всій території країни строком на 60 днів, починаючи з 26 вересня. Зокрема – і через складну ситуацію в енергетичній системі регіону на тлі війни Росії проти України.

Нагадаємо, у Молдові у районі Флорешти 24 вересня поліція виявила уламки дрона, який за своїми характеристиками нагадує "Герберу". Безпілотник був оснащений вбудованою камерою.

Президентка Молдови Мая Санду відреагувала на російський обстріл українських регіонів, внаслідок якого в Молдову кілька разів залітали дрони. Вона заявила, що "принаймні один із них вибухнув на півночі країни" і висловила підтримку Україні.