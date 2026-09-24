В Молдове надеются, что Россия не будет атаковать Днестровскую ГЭС

В Молдове опасаются атак России на Днестровскую ГЭС, ведь это может вызвать энергетические проблемы не только для Украины.

Об этом пишет NewsMaker, сообщает "Европейская правда".

Председатель парламентской комиссии по вопросам безопасности, депутат от партии PAS Лилиан Карп отметил, что в последнее время полеты беспилотников стали чаще, поскольку Россия усилила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в преддверии холодного сезона.

"Мы надеемся, что этой ночью целью не была Днестровская ГЭС, поскольку это представляет огромный риск для Молдовы", – сказал Карп.

Ранее, 22 сентября, парламент Молдовы ввел чрезвычайное положение в энергетическом и водном секторах на всей территории страны сроком на 60 дней, начиная с 26 сентября. В частности – из-за сложной ситуации в энергетической системе региона на фоне войны России против Украины.

Напомним, в Молдове в районе Флорешты 24 сентября полиция обнаружила обломки дрона, который по своим характеристикам напоминает "Герберу". Беспилотник был оснащен встроенной камерой.

Президент Молдовы Мая Санду отреагировала на российский обстрел украинских регионов, в результате которого в Молдову несколько раз залетали дроны. Она заявила, что "по крайней мере один из них взорвался на севере страны", и выразила поддержку Украине.