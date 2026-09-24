Прем’єр Іспанії закликав реформувати ООН і скасувати право вето у Радбезі

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес наголосив на необхідності реформувати ООН та посилити механізми відповідальності, щоб зупинити уряди й сили, які руйнують міжнародні правила, розв’язують загарбницькі війни та множать страждання у світі.

Про це він заявив на загальних дебатах 81-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, передає Укрінформ, пише "Європейська правда".

Санчес нагадав, що після ухвалення у 2018 році Порядку денного до 2030 року більшість держав вірила у спільне майбутнє, засноване на мирі, сталому розвитку та рівності можливостей.

"Сьогодні ці ідеї не просто ставлять під сумнів. Їх атакують політичні сили й уряди, які прагнуть повернути нас у темне минуле", – наголосив глава іспанського уряду.

Для відновлення дієвості багатосторонньої системи прем'єр-міністр Іспанії закликав реформувати Раду безпеки ООН, забезпечити справедливе представництво всіх регіонів світу та скасувати право вето її постійних членів.

"Жодна держава, якою б могутньою вона не була, не повинна бути суддею у власній справі", – наголосив глава уряду Іспанії.

Він також закликав зміцнити інші основні органи ООН, реорганізувати її агентства, фонди та програми, а також надати їм більше ресурсів і виконавчих повноважень для реагування на глобальні виклики.

Окремо Санчес виступив за посилення Міжнародного кримінального суду, щоб той міг ефективніше розслідувати злочини, переслідувати та карати порушників міжнародного права. Крім того, він наголосив на необхідності суворішого регулювання діяльності технологічних компаній, які контролюють соціальні мережі та розвиток штучного інтелекту.

Заклики до скасування права вето в Раді безпеки ООН звучать уже давно, особливо у зв’язку повномасштабного вторгнення Росії до України. Зокрема, скасувати право на вето в Радбезі ООН закликав і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. А міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розкритикував Раду безпеки ООН за те, що вона неспроможна ухвалювати рішення у зв’язку з вето окремих членів.