Премьер Испании призвал реформировать ООН и отменить право вето в Совбезе

Премьер-министр Испании Педро Санчес подчеркнул необходимость реформирования ООН и усиления механизмов ответственности, чтобы остановить правительства и силы, которые нарушают международные нормы, развязывают агрессивные войны и усугубляют страдания в мире.

Об этом он заявил в ходе общих дебатов 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Укринформ, пишет "Европейская правда".

Санчес напомнил, что после принятия в 2018 году Повестки дня на период до 2030 года большинство государств верили в общее будущее, основанное на мире, устойчивом развитии и равенстве возможностей.

"Сегодня эти идеи не просто ставятся под сомнение. Их атакуют политические силы и правительства, стремящиеся вернуть нас в мрачное прошлое", – подчеркнул глава испанского правительства.

Для восстановления эффективности многосторонней системы премьер-министр Испании призвал реформировать Совет безопасности ООН, обеспечить справедливое представительство всех регионов мира и отменить право вето его постоянных членов.

"Ни одно государство, каким бы могущественным оно ни было, не должно быть судьей в собственном деле", – подчеркнул глава правительства Испании.

Он также призвал укрепить другие основные органы ООН, реорганизовать её агентства, фонды и программы, а также предоставить им больше ресурсов и исполнительных полномочий для реагирования на глобальные вызовы.

Отдельно Санчес выступил за укрепление Международного уголовного суда, чтобы тот мог эффективнее расследовать преступления, преследовать и наказывать нарушителей международного права. Кроме того, он подчеркнул необходимость более строгого регулирования деятельности технологических компаний, контролирующих социальные сети и развитие искусственного интеллекта.

Призывы к отмене права вето в Совете безопасности ООН звучат уже давно, особенно в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. В частности, отменить право вето в Совбезе ООН призвал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. А министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль раскритиковал Совет безопасности ООН за то, что он неспособен принимать решения из-за вето отдельных членов.