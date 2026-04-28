Глава МЗС Німеччини розкритикував Радбез ООН за бездіяльність

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розкритикував Раду безпеки ООН за те, що вона неспроможна ухвалювати рішення у зв’язку з вето окремих членів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство DPA.

Вирушаючи з візитом до Нью-Йорка, Вадефуль закликав членів Ради безпеки ООН виконувати свою роль, зазначивши, що ООН має стати "центральним осередком дипломатії в умовах нинішньої кризи" на Близькому Сході.

Він розкритикував те, що "раз за разом, надто часто, окремі сторони з їхніми суперечливими інтересами блокують Раду безпеки ООН".

Вадефуль також підтвердив готовність Німеччини взяти участь у місії з гарантування безпеки в Ормузькій протоці, наголосивши, що передумовою для цього є припинення бойових дій. Він додав, що Берлін прагне отримати мандат ООН на таку операцію.

Залишається незрозумілим, чи підтримають цю ініціативу Китай і Росія після того, як нещодавно резолюція Ради безпеки ООН щодо захисту судноплавства в протоці провалилася через їхнє вето.

Вадефуль також попередив, що затягування переговорів США з Тегераном щодо припинення війни в Ірані загрожує продовженням бойових дій із глобальними наслідками.

Рада безпеки ООН, завданням якої є підтримання міжнародного миру та безпеки, є єдиним органом ООН, що має повноваження ухвалювати юридично зобов'язуючі резолюції, невиконання яких може призвести до санкцій і навіть військових дій.

До її складу входять п'ять постійних членів з правом вето, Велика Британія, Китай, Франція, Росія та США, та 10 непостійних членів, обраних Генеральною асамблеєю ООН на дворічний термін за принципом регіональної ротації.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що США мають доєднатися до міжнародної місії із захисту Ормузької протоки.

17 квітня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що "як тільки дозволять умови", Франція та Британія розпочнуть суто оборонну військову місію з метою "захисту свободи судноплавства" в Ормузькій протоці.