Дело "Северных потоков": Хорватия разрешила экстрадицию украинца Журавлева в Германию

Окружной суд хорватского города Пула разрешил экстрадировать украинца Владимира Журавлева в Германию, где его подозревают в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".

Соответствующее решение суда имеется в распоряжении "Суспільного", сообщает "Европейская правда".

Коллегия судей приняла решение об экстрадиции 18 сентября, однако письменно сообщила о нем через пять дней.

"После вступления этого решения в законную силу Министерство внутренних дел Хорватии передаст Владимира Журавлева компетентным органам Германии", – говорится в решении.

Украинский адвокат Журавлева Николай Катеринчук назвал решение предвзятым и политическим. По его словам, защита обжалует его в апелляции.

Федеральная прокуратура Германии 19 августа заявила о задержании в Хорватии гражданина Журавлева в связи с делом о подрыве "Северных потоков". До этого он дважды избежал ареста и экстрадиции в Германию.

По данным СМИ, Журавлева задержали в Хорватии во время съемок голливудского фильма об этой диверсии. Речь идет о картине под названием "Остров Змеиный".

В Германии уже находится под стражей ещё один фигурант дела, украинец Сергей Кузнецов, которого задержали во время отпуска в Италии прошлым летом.

В конце июня 2026 года Федеральная прокуратура Германии опубликовала официальное сообщение о предъявлении ему обвинений; в нем отмечается, что он и другие участники группы действовали как украинские военнослужащие.