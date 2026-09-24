Громадянин України скоїв напад в монастирі у Польщі, загинув священник

31-річний громадянин України напав з ножем на чотирьох чоловіків та одну жінку на території Ярославського абатства на вулиці Бенедиктинській в польському місті Ярослав (Підкарпатське воєводство).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє polsatnews.pl з посиланням на слова офіцерки пресслужби Повітової комендатури поліції у місті Ярослав Анни Длугош.

В результаті нападу, який стався в четвер близько 09:30 за місцевим часом, постраждали четверо чоловіків, з них троє священників, та одна жінка. Згодом в поліції повідомили, що один священник загинув.

31-річний нападник перебуває під вартою поліції. Слідчі з’ясовують обставини події.

Мер Ярослава Марчин Назаревич повідомив Interia, що "наразі кризовий штаб поінформував школи, установи та парафії про те, що такий інцидент мав місце". До зазначених установ звернулися з закликом "приділяти більше уваги тому, хто заходить до будівель".

Нагадаємо, 1 серпня 2026 року у Вроцлаві українець напав на польку з ножем. 30-річна полька потрапила до лікарні у важкому стані.

За версією правоохоронців, нападник простежив за жертвою в будівлю, напав на неї на сходах і здійснив спробу втечі.