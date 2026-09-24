Гражданин Украины совершил нападение в монастыре в Польше, погиб священник

31-летний гражданин Украины напал с ножом на четырёх мужчин и одну женщину на территории Ярославского аббатства на улице Бенедиктинской в польском городе Ярослав (Подкарпатское воеводство).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает polsatnews.pl со ссылкой на слова сотрудницы пресс-службы Поветовой комендатуры полиции в городе Ярослав Анны Длугош.

В результате нападения, которое произошло в четверг около 09:30 по местному времени, пострадали четверо мужчин, из них трое священников, и одна женщина. Позже в полиции сообщили, что один священник погиб.

31-летний нападавший находится под стражей в полиции. Следователи выясняют обстоятельства происшествия.

Мэр Ярослави Марцин Назаревич сообщил Interia, что "в настоящее время кризисный штаб проинформировал школы, учреждения и приходы о том, что такой инцидент имел место". К указанным учреждениям обратились с призывом "уделять больше внимания тем, кто входит в здания".

Напомним, 1 августа 2026 года во Вроцлаве украинец напал на полячку с ножом.

30-летняя полячка попала в больницу в тяжелом состоянии.

По версии правоохранителей, нападавший проследил за жертвой в здание, напал на неё на лестнице и предпринял попытку побега.