Эстония ввела собственные санкции против Фридмана и Усманова

Эстония ввела собственные внутренние санкции в отношении двух российских олигархов – Михаила Фридмана и Алишера Усманова, которых на этой неделе исключили из черного списка Европейского Союза.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, которого цитирует пресс-служба ведомства, сообщает "Европейская правда".

Как отметил министр, Эстония считает решение ЕС снять санкции с Фридмана и Усманова неправильным, поскольку "в ситуации, когда Россия не проявляет ни малейшего желания прекратить войну, нет оснований для ослабления санкционного давления".

"Усманов и Фридман продолжают поддерживать агрессию России против Украины и способствуют её продолжению, поэтому Эстония ввела против них национальные санкции", – подчеркнул он.

Ранее о введении национальных санкций объявили Латвия и Литва.

Совет ЕС 22 сентября принял решение продлить действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на 36 месяцев, но исключил из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Подробнее читайте в статье "Европейской правды": Торговля санкциями и заложниками. Как ЕС едва сохранил давление на Путина и кто поддержал Украину.