Франція оголосила про початок "нормалізації" відносин з Азербайджаном

Наступного дня після того, як Азербайджан помилував французького громадянина Мартіна Раяна Франція оголосила про початок "нормалізації" відносин між країнами.

Відповідну заяву французького МЗС наводить Euronews, повідомляє "Європейська правда".

У заяві Франції, опублікованій у четвер, не міститься жодних згадок про справу Алішера Усманова і зняття з нього санкцій в ЄС, однак у ній йдеться про "терплячий і вимогливий діалог", а президентське помилування Раяна названо "гуманітарним жестом, який Франція вітає".

Цей очевидний дипломатичний прорив у напрямку того, що Париж тепер називає "кроком до нормалізації" відносин між Францією та Азербайджаном, збігається з процесом примирення між Вірменією та Азербайджаном, що зараз розгортається після десятиліть війни за Карабах.

Франція протягом багатьох десятиліть є одним із найстійкіших прихильників Вірменії, що і спричинило загострення у відносинах з Азербайджаном.

23 вересня президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав указ про помилування низки осіб, серед яких, зокрема, був Раян.

Це відбулось після того, як ЄС продовжив дію обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на 36 місяців, але вилучила зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Наполегливі зусилля Франції щодо виключення Усманова зі списку викликали невдоволення інших країн-членів ЄС, деякі з яких стверджували, що скасування санкцій з політичних мотивів створює небезпечний прецедент.

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