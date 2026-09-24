Франция объявила о начале "нормализации" отношений с Азербайджаном

На следующий день после того, как Азербайджан помиловал французского гражданина Мартина Райана, Франция объявила о начале "нормализации" отношений между странами.

Соответствующее заявление французского МИД приводит Euronews, сообщает "Европейская правда".

В заявлении Франции, опубликованном в четверг, нет никаких упоминаний о деле Алишера Усманова и снятии с него санкций в ЕС, однако в нем говорится о "терпеливом и требовательном диалоге", а президентское помилование Райана названо "гуманитарным жестом, который Франция приветствует".

Этот очевидный дипломатический прорыв в направлении того, что Париж теперь называет "шагом к нормализации" отношений между Францией и Азербайджаном, совпадает с процессом примирения между Арменией и Азербайджаном, который сейчас разворачивается после десятилетий войны за Карабах.

Франция на протяжении многих десятилетий является одним из самых стойких сторонников Армении, что и привело к обострению отношений с Азербайджаном.

23 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о помиловании ряда лиц, среди которых, в частности, был Райан.

Это произошло после того, как ЕС продлил действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, ещё на 36 месяцев, но исключил из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Настойчивые усилия Франции по исключению Усманова из списка вызвали недовольство других стран-членов ЕС, некоторые из которых утверждали, что отмена санкций по политическим мотивам создает опасный прецедент.

Читайте также: Торговля санкциями и заложниками. Как ЕС едва сохранил давление на Путина и кто поддержал Украину.