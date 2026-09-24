Білий дім проігнорував рішення суду про відновлення доступу кореспонденту Politico

Кореспондент Politico у четвер не зміг потрапити до Білого дому попри рішення суду, яке зобов’язало адміністрацію президента США Дональда Трампа негайно відновити доступ до будівлі для низки ЗМІ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Кореспондента Politico у четвер не допустили до Білого дому та вилучили його прескарту після того, як суддя у четвер виніс постанову, якою зобов’язав адміністрацію Трампа негайно відновити доступ для ЗМІ, яким минулого тижня президент заборонив вхід до комплексу.

Суддя видав тимчасовий судовий наказ, який зобов’язав адміністрацію щонайменше на два тижні відновити доступ до Білого дому для представників низки медіа.

Йдеться, зокрема, про журналістів POLITICO, CNN та MS NOW, яким заборонили вхід до Білого дому. Ці медіа подали позови з метою відновлення доступу своїх репортерів до Білого дому.

Пізніше телеканали ABC, CBS, NBC і навіть лояльний до Трампа Fox News оголосили бойкот офіційним заходам. До протесту приєдналися газети New York Times і Washington Post – вони припинили публікувати офіційні кадри та матеріали, пов’язані з президентом.

21 вересня Білий дім запустив проєкт Trump TV – цілодобову трансляцію архівних матеріалів про адміністрацію Трампа.