Белый дом проигнорировал решение суда о восстановлении доступа корреспонденту Politico

Корреспондент Politico в четверг не смог попасть в Белый дом, несмотря на решение суда, которое обязало администрацию президента США Дональда Трампа немедленно восстановить доступ в здание для ряда СМИ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Корреспондента Politico в четверг не допустили в Белый дом и изъяли его пресс-карту после того, как судья в четверг вынес постановление, обязывающее администрацию Трампа немедленно восстановить доступ для СМИ, которым на прошлой неделе президент запретил вход в комплекс.

Судья вынес временное судебное распоряжение, обязывающее администрацию как минимум на две недели восстановить доступ в Белый дом для представителей ряда СМИ.

Речь идет, в частности, о журналистах POLITICO, CNN и MS NOW, которым запретили вход в Белый дом. Эти СМИ подали иски с целью восстановления доступа своих репортеров в Белый дом.

Позже телеканалы ABC, CBS, NBC и даже лояльный к Трампу Fox News объявили бойкот официальным мероприятиям. К протесту присоединились газеты New York Times и Washington Post – они прекратили публиковать официальные кадры и материалы, связанные с президентом.

21 сентября Белый дом запустил проект Trump TV – круглосуточную трансляцию архивных материалов об администрации Трампа.