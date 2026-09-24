Німеччина відреагувала на запрошення Путіна на саміт G20 у Маямі

Федеральний уряд Німеччини "взяв до відома" запрошення США, адресоване кремлівському правителю Владіміру Путіну на саміт G20, який відбудеться в грудні в Маямі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник німецького уряду Штефан Корнеліус, якого цитує NTV.

Держсекретар США Марко Рубіо раніше заявив, що США сподіваються, що Путін прийме запрошення.

"З огляду на війну в Україні для федерального уряду не існує нормальних відносин із Росією", – сказав Корнеліус у відповідь на прохання прокоментувати запрошення Путіна на саміт.

Підготовка до саміту йде повним ходом, "у тому числі й щодо цього питання", вказав Корнеліус.

Федеральний уряд тісно узгоджує свої дії з партнерами, додав він.

Тим часом речник Кремля Дмитрій Пєсков прокоментував запрошення США для Путіна відвідати саміт G20, сказавши, що російська сторона вдячна за нього.

Президент Володимир Зеленський висловив думку, що саміт G20 у Маямі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії.