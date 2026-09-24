Германия отреагировала на приглашение Путина на саммит G20 в Майами

Федеральное правительство Германии "приняло к сведению" приглашение США, адресованное кремлевскому лидеру Владимиру Путину на саммит G20, который состоится в декабре в Майами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штефан Корнелиус, которого цитирует NTV.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что США надеются, что Путин примет приглашение.

"Учитывая войну в Украине, для федерального правительства не существует нормальных отношений с Россией", – сказал Корнелиус в ответ на просьбу прокомментировать приглашение Путина на саммит.

Подготовка к саммиту идет полным ходом, "в том числе и по этому вопросу", указал Корнелиус.

Федеральное правительство тесно согласовывает свои действия с партнерами, добавил он.

Между тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал приглашение США для Путина посетить саммит G20, отметив, что российская сторона благодарна за него.

Президент Владимир Зеленский высказал мнение, что саммит G20 в Майами может стать площадкой для трехсторонней встречи с участием Украины, США и России.