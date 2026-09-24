Топкомандувач НАТО: США надаватимуть Європі критично важливі, але обмежені спроможності

Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО Європі Алексус Гринкевич заявив, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Альянсу "критично важливі, але більш обмежені можливості".

Про це він сказав у короткому інтерв’ю агенції Reuters, пише "Європейська правда".

Гринкевич пояснив, що скорочення внеску США в оборону Європи передбачає збільшення ролі європейських країн у захисті свого континенту.

Топкомандувач Альянсу також наголосив, що Сполучені Штати "залізно віддані" статті 5 договору НАТО, яка передбачає принцип колективної оборони.

Водночас Гринкевич відмовився навести деталі щодо запланованого Вашингтоном перегляду американської військової присутності в Європі, зазначивши, що результати ще невизначені.

Нагадаємо, Міноборони США нині продовжує перегляд своєї військової присутності в Європі, що може прокласти шлях до скорочення американських військ на континенті.

За даними медіа, США можуть вивести з Європи близько третини контингенту або навіть більше.

Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що відповідно до стратегії національної безпеки та оборони Сполучених Штатів Європа посідає лише четверте місце у списку американських національних пріоритетів.

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