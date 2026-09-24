Топ-командующий НАТО: США будут предоставлять Европе критически важные, но ограниченные возможности
Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что Соединенные Штаты будут и впредь предоставлять Альянсу "критически важные, но более ограниченные возможности".
Об этом он сказал в кратком интервью агентству Reuters, пишет "Европейская правда".
Гринкевич пояснил, что сокращение вклада США в оборону Европы предполагает увеличение роли европейских стран в защите своего континента.
Топ-командующий Альянса также подчеркнул, что Соединенные Штаты "железно привержены" статье 5 договора НАТО, которая предусматривает принцип коллективной обороны.
В то же время Гринкевич отказался привести подробности относительно запланированного Вашингтоном пересмотра американского военного присутствия в Европе, отметив, что результаты пока неопределенны.
Напомним, Минобороны США в настоящее время продолжает пересмотр своего военного присутствия в Европе, что может открыть путь к сокращению американских войск на континенте.
По данным СМИ, США могут вывести из Европы около трети контингента или даже больше.
Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что в соответствии со стратегией национальной безопасности и обороны Соединенных Штатов Европа занимает лишь четвертое место в списке американских национальных приоритетов.
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