Прем’єр Литви обговорить з Польщею плани евакуації у разі російського нападу

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив про плани обговорити з польською стороною можливу співпрацю щодо евакуації литовців у разі російського нападу.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Глава уряду Литви наголосив, що має намір обговорити питання евакуації з польськими колегами під час зустрічей, які відбудуться у жовтні у Варшаві.

За його словами, наразі він не розмовляв на цю тему з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, проте міністри оборони та внутрішніх справ обох країн співпрацюють у різних сферах.

Цього тижня Сінкявічюс заявив, що Литва підготувала плани евакуації з огляду на зростаючу загрозу з боку Росії. Він уточнив, що мав на увазі плани евакуації міст, зокрема Вільнюса.

"Це не означає, що він спрацює, адже ти все одно робиш певні припущення, а в рівнянні є багато невизначеностей, або в ситуаціях, які можуть трапитися з тобою, ти не можеш знати, чи це якась радіаційна небезпека, чи це небезпека військового характеру", – визнав посадовець.

"Я вважаю, що краще мати план, ніж не мати його взагалі", – зазначив прем’єр-міністр.

В польському уряді запевнили, що Польща готова допомогти Литві з евакуацією у разі російського нападу.

Як відомо, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.