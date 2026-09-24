Премьер Литвы обсудит с Польшей планы эвакуации в случае российского нападения

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил о планах обсудить с польской стороной возможное сотрудничество по эвакуации литовцев в случае российского нападения.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Глава правительства Литвы подчеркнул, что намерен обсудить вопрос эвакуации с польскими коллегами во время встреч, которые состоятся в октябре в Варшаве.

По его словам, пока он не говорил на эту тему с премьер-министром Польши Дональдом Туском, однако министры обороны и внутренних дел обеих стран сотрудничают в различных сферах.

На этой неделе Синкявичюс заявил, что Литва подготовила планы эвакуации в связи с растущей угрозой со стороны России. Он уточнил, что имел в виду планы эвакуации городов, в частности Вильнюса.

"Это не означает, что он сработает, ведь ты всё равно делаешь определённые предположения, а в уравнении много неопределённостей, или в ситуациях, которые могут с тобой произойти, ты не можешь знать, является ли это какой-то радиационной опасностью или опасностью военного характера", – признал чиновник.

"Я считаю, что лучше иметь план, чем не иметь его вовсе", – отметил премьер-министр.

В польском правительстве заверили, что Польша готова помочь Литве с эвакуацией в случае российского нападения.

Как известно, премьер Польши Дональд Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.