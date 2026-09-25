ЗМІ: посланець Путіна у США зустрівся з Віткоффом та Кушнером

Посланець лідера Кремля Кирил Дмитрієв зустрівся в Нью-Йорку зі спецпредставниками американського президента Дональда Трампа.

Про це пише CNN із посланням на слова обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".

Як стверджують співрозмовники, Дмитрієв у четвер, 24 вересня, зустрівся з представниками Трампа – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером – для обговорення співпраці між США та Росією, а також закінчення російсько-української війни.

Вони також зазначили, що Дмитрієв перебував у Нью-Йорку з метою продовження "миротворчих зусиль" та діалогу між Росією та США після зустрічі очільника Кремля Владіміра Путіна з американськими посланцями на початку цього місяця.

Нагадаємо, 23 вересня Рубіо та глава МЗС Росії Сергєй Лавров під час зустрічі у Нью-Йорку обговорили питання російсько-української війни.

Президент Володимир Зеленський висловив думку, що саміт G20 у Маямі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії.