Румыния подняла истребители из-за воздушной цели вблизи границы

Радиолокационная система наблюдения Министерства национальной обороны Румынии обнаружила утром в пятницу, 25 сентября, воздушную цель, двигавшуюся в 20 километрах к востоку от уезда Галац.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Министерства обороны Румынии.

Два самолета F-16 Румынских ВВС, находящиеся на службе воздушной полиции на авиабазе 86 в Борче, вылетели для мониторинга ситуации.

Национальный военный центр командования проинформировал Главный инспекторат по чрезвычайным ситуациям о введении мер по оповещению населения на востоке уезда Галац и на севере уезда Тулча. А в 03:27 жителям разослали уведомления RO-Alert.

Воздушная тревога для восточной части уезда Галац и северной части уезда Тулча была отменена в 04:14.

О вторжении в национальное воздушное пространство не сообщалось.

Напомним, в ночь с 23 на 24 сентября в Румынии поднимали истребители в воздух из-за беспилотников недалеко от украинско-румынской границы.

А в правительстве Польши сообщили о намерении распространять инструкции по реагированию на воздушные атаки, в которых объясняются основные правила поиска безопасного места – как на улице, так и в здании – во время угроз с воздуха.