Президент Финляндии попросил Маска расширить покрытие Starlink для Украины

Президент Финляндии Александр Стубб обратился к владельцу SpaceX Илону Маску с просьбой расширить покрытие спутникового интернета Starlink для Украины, чтобы она могла поражать российские пусковые установки баллистических ракет.

Об этом он заявил в интервью Reuters, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, с приближением зимы Украина испытывает острую нехватку средств противовоздушной обороны для отражения российских баллистических ракет, и украинские чиновники считают, что расширение покрытия Starlink для Украины поможет ей нацеливаться на российские пусковые установки, с которых запускаются ракеты.

"Вот почему… я умоляю Илона Маска предоставить украинцам возможность использовать Starlink в районах, где находятся пусковые установки баллистических ракет – как на оккупированной территории Украины, так и в России – для стратегических целей, ведь это спасет жизни", – заявил Стубб.

Учитывая приближение зимы, финский президент отметил, что Украине нужны три вещи.

"Во-первых, это средства противовоздушной обороны, и даже Starlink в определенной степени может стать там хорошим средством противовоздушной обороны. Во-вторых – энергетические объекты на зиму. В-третьих – деньги. Вот над этими вопросами мы и работаем. Мы работаем над подготовкой зимнего пакета, потому что я не вижу, чтобы война закончилась, знаете, до наступления зимы", – сказал он.

Стубб высоко оценил возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной под эгидой США благодаря визитам американских посланников как в Москву, так и в Киев.

"Я по-прежнему считаю, что самым простым решением было бы объявить безоговорочное перемирие, то есть, по сути, прекратить убийства, как повторил президент Трамп в своей речи на Генеральной Ассамблее ООН", – сказал он.

За таким шагом, добавил Стубб, последовали бы переговоры по вопросам безопасности, территории, восстановления и компенсаций, а также по другим темам.

По данным СМИ, во время встречи в Белом доме с президентом США 28 июля президент Владимир Зеленский попросил американского коллегу Дональда Трампа обратиться к Илону Маску с просьбой предоставить Украине разрешение на использование Starlink на территории России для поражения пусковых установок баллистических ракет.

7 августа издание The Atlantic сообщило, что Маск пока отказывается предоставить Украине возможность использования Starlink на российской территории.

Зимой Илон Маск откликнулся на запрос тогдашнего министра обороны Федорова помочь решить проблему использования Starlink на российских ударных БПЛА. 5 февраля у россиян массово перестали работать терминалы Starlink.

В марте 2025 года Маск заявил, что никогда не отключит сеть Starlink для украинских военных, пусть он и не согласен с политикой Украины. Маск сказал об этом после своего заявления о том, что украинская линия фронта рухнет, если он отключит Starlink.