Швейцария проведет референдум о нейтралитете, который сделает невозможными санкции против РФ

В воскресенье, 27 сентября, избиратели Швейцарии на референдуме примут решение о том, следует ли закрепить в конституции более строгое определение многовекового нейтралитета страны.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Голосование "за" фактически сделает невозможным введение Швейцарией санкций против России, если они не будут одобрены Советом Безопасности ООН, где Москва имеет право вето. Это также сделает невозможным военное сотрудничество страны с таким альянсом, как НАТО, за исключением случаев, когда сама Швейцария подвергнется нападению или столкнется с непосредственной угрозой.

Референдум поднимет вопрос о том, насколько нейтральной может оставаться страна в вопросах безопасности, экономических санкций или сотрудничества с военными альянсами, такими как НАТО.

"Сейчас у правительства есть определенное пространство для маневра, и оно им пользуется. Вопрос этого референдума заключается в том, считают ли люди это хорошим или следует установить более строгие рамки в отношении нейтралитета", – отметил Фабио Вассерфаллен, профессор европейской политики Бернского университета.

Эта гибкость оказалась под давлением после полномасштабного вторжения России в Украину. С февраля 2022 года швейцарское правительство в значительной степени повторяло санкции ЕС против Москвы, что вызвало негативную реакцию среди сторонников более строгого толкования нейтралитета.

Опросы, проведенные в этом месяце, показали, что почти две трети избирателей в Швейцарии выступают против инициативы о более строгом определении нейтрального статуса.

Впрочем, как отмечает издание, даже если референдум в эти выходные провалится, швейцарским избирателям придется решить еще один вопрос, связанный с нейтралитетом. В ноябре им предложат оценить, соответствуют ли правила Швейцарии в отношении экспорта оружия поставленным целям, следует ли разрешить стране экспортировать оружие в определенную группу из 25 преимущественно западных стран, даже если они участвуют в военном конфликте.

В случае одобрения это изменение укрепит связи Швейцарии с западными странами и может увеличить экспортные доходы её оборонной промышленности.

Напомним, в Швейцарии два опроса показали, что избиратели, вероятно, отклонят вынесенные на референдум предложения относительно более жесткого определения нейтралитета, которое сделало бы невозможным введение страной экономических санкций или сотрудничество с НАТО.

Ранее швейцарское правительство приняло "Стратегию политики безопасности 2026 года", которая включает уже реализованные меры по укреплению обороны страны. В частности, речь идет о необходимости усилить оборонные возможности, чтобы Швейцария могла противостоять вооруженному нападению. Это также включает сотрудничество с государствами-партнерами.