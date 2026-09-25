СМИ: посланник Путина в США встретился с Уиткоффом и Кушнером

Посланник лидера Кремля Кирилл Дмитриев встретился в Нью-Йорке со специальными представителями американского президента Дональда Трампа.

Об этом пишет CNN со ссылкой на слова осведомленных собеседников, передает "Европейская правда".

Как утверждают собеседники, Дмитриев в четверг, 24 сентября, встретился с представителями Трампа – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером – для обсуждения сотрудничества между США и Россией, а также прекращения российско-украинской войны.

Они также отметили, что Дмитриев находился в Нью-Йорке с целью продолжения "миротворческих усилий" и диалога между Россией и США после встречи главы Кремля Владимира Путина с американскими посланниками в начале этого месяца.

Напомним, 23 сентября Рубио и глава МИД России Сергей Лавров во время встречи в Нью-Йорке обсудили вопросы российско-украинской войны.

Президент Владимир Зеленский высказал мнение, что саммит G20 в Майами может стать площадкой для трехсторонней встречи с участием Украины, США и России.