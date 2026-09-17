Латвія розглядає підвищення залізничного тарифу на транзит російського зерна

Латвійський Сейм у четвер, 17 вересня, розпочав розгляд законопроєкту, який передбачає запровадження до кінця року прискореного порядку перегляду плати за користування інфраструктурою під час транзитних перевезень зерна з Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Як зазначено, Сейм концептуально підтримав та передав на розгляд Бюджетно-фінансової (податкової) комісії відповідні урядові поправки до Закону "Про залізницю".

Паралельно Сейм вирішив розглянути також законопроєкт про повну заборону транзиту російського та білоруського зерна через Латвію.

Розгляд обох законопроєктів – наслідок того, що в серпні цього року транзит російського зерна через латвійські порти зріс на 56 % порівняно з аналогічним періодом торік

З боку латвійської влади пролунала реакція – негайні заклики заборонити або, як мінімум, обмежити різними методами транзит.

Міністерство транспорту при цьому пояснює, що фактично негайно змінити тариф неможливо. Чинна редакція Закону "Про залізницю" передбачає двомісячний термін для оприлюднення змін плати за користування інфраструктурою. Однак уряд має намір суттєво прискорити цей процес.

Поправки передбачають встановлення терміну для ухвалення обґрунтованого рішення, можливість одночасно затверджувати зміни схеми розрахунку плати та рішення про її розмір, а також скорочення термінів попередньої публікації. При цьому в міністерстві наголошують, що процедура консультацій, економічне обґрунтування плати та незалежний регуляторний нагляд будуть збережені.

Уряд затвердив ці поправки у вівторок, 15 вересня. Прем’єр-міністр Андріс Кулбергс заявив, що рішення необхідно було ухвалити в терміновому порядку, оскільки російське зерно вже зараз перевозиться через порти.

Прем’єр пояснив, що після ухвалення поправок підвищена плата за користування інфраструктурою під час перевезення російського зерна може набути чинності приблизно через три тижні.

Кулбергс додав, що оператору залізничної інфраструктури загального користування LatRailNet буде запропоновано встановити плату в розмірі 300%. За його словами, таке рішення допускається і нормативним регулюванням Європейського Союзу.

У Міністерстві транспорту зазначають, що прискорена процедура поширюватиметься на всіх перевізників, які здійснюють відповідні перевезення, незалежно від їхнього власника чи країни реєстрації.

У міністерстві також зазначають, що під дію нового порядку може потрапити зерно з інших країн, якщо воно відправлене з території Росії.

Повідомляли також, що міністерство транспорту Латвії подало до кабміну проєкт змін до закону про автоперевезення щодо повного припинення з 2027 року пасажирських перевезень до Росії та Білорусі.

А на початку літа стало відомо, що прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс доручить міністерці закордонних справ Байбі Браже знайти рішення, як припинити експорт та імпорт з Росією.